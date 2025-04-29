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Александр Волошин выдвинут в совет директоров НАУФОР

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) на заседании 29 апреля утвердил кандидатов для избрания в новый состав на 2025-2027 годы.

Согласно сообщению ассоциации, в список вошли 43 человека на 33 места. Среди новых кандидатов – председатель совета Аналитического центра "Форум" Александр Волошин, в прошлом занимавший пост руководителя администрации президента РФ.

Выборы нового совета директоров НАУФОР состоятся на общем собрании членов ассоциации 10 июня.

Совет директоров НАУФОР избирается один раз в два года. В конце 2024 года с поста председателя ушел Олег Вьюгин, возглавлявший совет с 2010 года.

В послужном списке Волошина членство в советах директоров целого ряда крупнейших российских компаний – как с госучастием, так и частных (РАО "ЕЭС России", "Яндекс", "Норильский никель", "Уралкалий", "Первая грузовая компания", рейтинговое агентство "АКРА" и др.). Входил в состав совета при президенте по развитию финансового рынка, руководил рабочей группой по созданию в РФ международного финансового центра.

НАУФОР Александр Волошин
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