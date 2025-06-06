Segezha может почти наполовину обновить состав совета директоров

В совет рекомендован бывший глава АП Александр Волошин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пятеро из девяти членов совета директоров Segezha Group, как ожидается, сохранят свои места в совете директоров компании, количественный состав совета останется неизменным, следует из материалов к годовому собранию акционеров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга.

В список кандидатов для избрания на 9 мест предложено 9 кандидатур. Из них уже входят в совет директоров Segezha: президент компании Александр Крещенко, экс-CEO, председатель совета директоров Segezha Михаил Шамолин, старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов, президент Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров, генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Максим Сарманов.

Новыми членами совета могут стать Олег Бочаров, ранее курировавший лесопромышленный комплекс в должности замглавы Минпромторга, а ныне первый заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации", и председатель совета Аналитического центра "Форум" Александр Волошин, в прошлом занимавший пост руководителя администрации президента.

Также в совет директоров, как ожидается, войдут первый вице-президент ПАО АФК "Система" - руководитель комплекса финансов и инвестиций Илья Филатов и вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев.

Они займут в совете директоров Segezha места главы ГК "Экосистема МТС" Ровшана Алиева, вице-президента по управлению персоналом АФК "Система" Светланы Матвеевой, гендиректора подконтрольной АФК "Система" группы компаний "Народный художественные промыслы" Романа Музыки, а также независимого директора Евгения Потапова.

Годовое собрание акционеров Segezha назначено на 26 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра для голосования - 2 июня.

В числе вынесенных на голосование вопросов - решение о выплате дивидендов за 2024 года. Совет директоров компании, как сообщалось ранее, рекомендовал акционерам отказаться от выплат.

По итогам 2024 года Segezha получила чистый убыток в размере 22,3 млрд рублей, что на 33% больше, чем в предшествовавшем году. Отрицательный свободный денежный поток составил 22,7 млрд рублей (годом ранее - 17,7 млрд рублей).

У компании на конец прошлого года оставался высокий уровень долга: общий долг компании равнялся 152,5 млрд рублей, чистый долг - 147,9 млрд рублей, соотношения чистого долга к годовой OIBDA - 14,8х. С учетом процентов размер финансового долга холдинга оценивается в сумму около 170 млрд рублей. В начале июня компания завершила размещение дополнительной эмиссии акций в пользу АФК "Система" и своих кредиторов, привлекла 113 млрд рублей, которые полностью направит на погашение долга. Ожидается, что за счет привлеченных средств финансовый долг Segezha сократится втрое, до 60 млрд рублей.

Segezha стала публичной в апреле 2021 года, когда провела IPO на 30 млрд рублей по цене 8 рублей/акция. Текущий уставный капитал компании состоит из 15 млрд 690 млн обыкновенных акций, после допэмиссии он увеличится в 5 раз. До размещения допэмиссии этого года в свободном обращении находилось 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежало 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления оценивалась в 4%. В рамках допэмиссии Segezha разместила по закрытой подписке 62 млрд 760 млн акций номиналом 0,1 руб. по цене 1,8 руб./бумага. По итогам размещения уставный капитал компании увеличится в 5 раз. АФК "Система" по итогам допэмиссии сохранит контрольный пакет, сообщала корпорация.