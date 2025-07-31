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Управляющая компания сети клиник "Мать и дитя" увеличила квартальную прибыль на 27,3%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ), управляет сетью клиник "Мать и дитя") во II квартале 2025 года составила 10,3 млрд рублей, на 27,3% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Рост выручки достигнут за счет увеличения спроса на медуслуги компании, а также благодаря результатам присоединившейся к группе сети медицинских центров "Эксперт", доля которых в общей выручке составила 7,8%.

Сопоставимая выручка (LFL) группы, увеличилась на 15,1% - до 9,3 млрд рублей.

Выручка московских госпиталей стала больше на 17,3%, поднявшись до 4,6 млрд рублей. Выручка региональных госпиталей выросла на 27,5% - до 2,7 млрд рублей.

Амбулаторные клиники в Москве и Московской области показали рост выручки на 25% - до 971 млн рублей. Амбулаторные клиники в регионах увеличили вклад в показатель на 61,5% - до 1,9 млрд рублей.

Денежные средства на балансе группы на конец II квартала 2025 года составили 3,5 млрд рублей, сократившись в 2,4 раза по сравнению с 8,3 млрд рублей на начало отчетного периода. "В отчетном квартале денежные средства были направлены на выплату дивидендов за 2024 год и на финансирование приобретения медицинских центров "Эксперт". Заемное финансирование компания не привлекает", - поясняется в сообщении.

Общий объем капзатрат во II квартале 2025 года составил 739 млн рублей.

Операционные показатели

Количество амбулаторных посещений во II квартале выросло на 53,2% - до 943,8 тыс. при увеличении среднего чека на 13,7% - до 6,7 тысячи рублей в Москве и 11,0% (до 2,6 тысячи рублей) в регионах.

Количество койко-дней снизилось на 2% - до 36,1 тысячи, при этом число операций выросло на 19,9% - преимущественно за счет результатов медицинских центров "Эксперт", что в том числе привело к увеличению среднего чека на 24,6% - до 127,7 тысячи рублей в Москве и 17,7% (до 50 тысяч рублей) в регионах.

Во II квартале было принято 3,2 тысячи родов - на 13,1% больше, чем за тот же период 2024 года. При этом средний чек в Москве увеличился на 13% (до 634,9 тысячи рублей), в регионах - на 12,3% (до 256,4 тысячи рублей).

Количество пункций ЭКО выросло на 8,2% и составило 5,7 тыс. при увеличении среднего чека в Москве на 6,3% (до 313,6 тысячи рублей), в регионах - на 4,9% (до 307,8 тысячи рублей).

Показатели полугодия

В I полугодии МДМГ получила выручку в размере 19,3 млрд рублей, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост достигнут прежде всего благодаря увеличению доходов от посещений, стационарного лечения и родов.

Сопоставимая выручка (LFL) группы стала больше на 15,2%, поднявшись до 18,2 млрд рублей.

Выручка московских госпиталей в январе-июне выросла на 16,1% - до 9,1 млрд рублей, региональных - на 22,9%, до 5,1 млрд рублей.

Амбулаторные клиники в Москве и Московской области продемонстрировали в I полугодии рост выручки на 25% - до 1,8 млрд рублей, в регионах - на 39,5%, до 3,1 млрд рублей.

Капзатраты в I полугодии 2025 года составили 1,4 млрд рублей.

Количество амбулаторных посещений в январе-июне увеличилось на 32,9% (до 1,6 тысячи) при росте среднего чека в Москве на 13,6% (до 6,8 тысячи рублей), а в регионах - на 10% (до 2,6 тысячи рублей).

Количество койко-дней снизилось на 3,9% - до 72,6 тысячи, при этом количество операций выросло на 13,4%, что в том числе привело к увеличению среднего чека в Москве на 21,9% (до 124,7 тысячи рублей), в регионах - на 18,5% (до 49 тысяч рублей).

В январе-июне было принято 5,9 тысячи родов - на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средний чек в Москве вырос на 12,9% (до 628,3 тысячи рублей), в регионах - на и 10,9% (до 248,5 тысяч рублей).

Количество пункций ЭКО стало больше на 8,2% и составило 10,5 тысяч при увеличении среднего чека на 8,2% (до 323,2 тысячи рублей) в Москве и 5,9% (до 306,7 тысячи рублей) - в регионах.

Мать и дитя Эксперт МДМГ Москва Московская область
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