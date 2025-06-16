Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Росимущество стало владельцем ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" после решения суда об обращении компании в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 11 июня.

Росимуществу также перешел ряд других активов - "Новкам", "Морская гавань", "Свободный порт Камчатка", "Аквамарин", НПК "Камаки", "Костер-1" и другие.

Как сообщалось, в декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юрлицам и физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен, и истец заявил требования к 65 ответчикам (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.

В доход РФ было затребовано "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами имущества, в частности, всех активов группы компаний "Мо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рской порт Петропавловска-Камчатского" (грузооборот порта - около 1 млн тонн в год), группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По данным прокуроров, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночную стоимость которых Генпрокуратура оценила в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", по данным ЕГРЮЛ, принадлежащее Иванчею. Пароходство по состоянию на 16 июня остается в его собственности (92,64%, остальная доля через "Новкам" принадлежит государству).

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии: Владивосток - Петропавловск-Камчатский и Владивосток - Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.