Что произошло за день: понедельник, 16 июня

События и заявления в связи с конфликтом Ирана и Израиля, передача Украине тел более шести тысяч военных

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские военные заявили об уничтожении более 120 ракетных установок в Иране - это около трети всех установок класса "земля-земля" в распоряжении Тегерана.

- Не менее 24 человек погибли, более 500 ранены с момента начала ударов Ирана по Израилю, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и "осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права".

- В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что в сложившейся ситуации Иран воспользовался правом на самооборону, и отметил, что у проблемы есть только политико-дипломатическое решение.

- На объекте по обогащению урана в иранском Натанзе новых повреждений с пятницы не зафиксировано, заявили в МАГАТЭ. По данным агентства, завод по обогащению топлива в Фордо, тяжеловодный реактор в Хондабе и АЭС "Бушер" не пострадали в результате атак Израиля.

- Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных и готова передать еще 2239. В ходе обменов РФ получила 78 погибших российских военных. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта, сообщил помощник президента РФ Владими‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​р Мединский.

- Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при текущей динамике возможна корректировка до уровня ниже 7%.

- Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ по решению суда.

- Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026.