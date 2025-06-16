Поиск

Что произошло за день: понедельник, 16 июня

События и заявления в связи с конфликтом Ирана и Израиля, передача Украине тел более шести тысяч военных

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские военные заявили об уничтожении более 120 ракетных установок в Иране - это около трети всех установок класса "земля-земля" в распоряжении Тегерана.

- Не менее 24 человек погибли, более 500 ранены с момента начала ударов Ирана по Израилю, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и "осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права".

- В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что в сложившейся ситуации Иран воспользовался правом на самооборону, и отметил, что у проблемы есть только политико-дипломатическое решение.

- На объекте по обогащению урана в иранском Натанзе новых повреждений с пятницы не зафиксировано, заявили в МАГАТЭ. По данным агентства, завод по обогащению топлива в Фордо, тяжеловодный реактор в Хондабе и АЭС "Бушер" не пострадали в результате атак Израиля.

- Россия передала Украине 6 060 тел погибших военных и готова передать еще 2239. В ходе обменов РФ получила 78 погибших российских военных. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта, сообщил помощник президента РФ Владими‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​р Мединский.

- Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при текущей динамике возможна корректировка до уровня ниже 7%.

- Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ по решению суда.

- Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

МИД России сообщил об отмене очередного раунда консультаций РФ-США

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Херсонской области

Задымление произошло на руднике в Пермском крае, ведется эвакуация

Три человека погибли, семь пострадали в ДТП во Владимирской области

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });