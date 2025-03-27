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По иску об обращении в доход государства Петропавловского порта заявлены еще 11 ответчиков

Рассмотрение дела отложено до 22 апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России уточнила исковое заявление об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством, дополнив список ответчиков еще 11 юрлицами ("Интерфакс" ознакомился с копией заявления).

В список вошли краснодарские "Альбатрос" и "Армида", камчатские "Ветим", "Далькор", "Кам Аргус", "Компания "Край Земли", "Персея", "Подводремсервис", "Станция спасательных средств", "СтарТорг", "СтройАвтоПром". Также Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество этих юрлиц - земельные участки и здания.

Ранее ответчиками значились 46 физлиц и 8 юрлиц (54 пункта), теперь список расширен до 65 пунктов.

Адвокат одного из ответчиков Антон Каныгин сообщил "Интерфаксу", что Ленинский районный суд Владивостока привлек новых соответчиков к делу, а также отложил рассмотрение дела на 22 апреля.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский суд Владивостока иск к восьми юрлицам и 46 физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По мнению ведомства, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночную стоимость которых Генпрокуратура оценила в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", по данным ЕГРЮЛ, принадлежащее Иванчею.

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии - Владивосток - Петропавловск-Камчатский и Владивосток-Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Иванчей также является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Генпрокуратура Ленинский суд Петропавловск-Камчатский Александр Иванчей Юрий Зубарь Камчатский край Владимир Балакаев
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