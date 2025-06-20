Поиск

Силуанов призвал аккуратно подходить к возможному изменению цены отсечения в бюджетном правиле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вопрос корректировки цены отсечения в бюджетном правиле будет обсуждаться в правительстве, текущая цена в $60 за баррель может быть излишне оптимистичной, но ее потенциальное изменение должно быть аккуратным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что ранее, когда страна столкнулась с ограничениями, бюджетная политика была смягчена, "и один из элементов смягчения - цена отсечки при использовании в бюджетном правиле". "Это дало нам дополнительный ресурс, который был использован для поддержки экономики, людей, все то, что мы делали в рамках мероприятий как ответ на те ограничения, с которыми наша страна столкнулась. Вопрос, как быть дальше и что делать с этим показателем базовой цены", - сказал он в интервью "России 24".

"Понимаем, что сегодня $60 за баррель это цена, которая может быть слишком оптимистичной для цены на нефть, потому что видели, что цены на нефть марки Urals ниже этой отсечки опускаются. Сегодня ситуация геополитическая изменилась, но нам надо всегда держать бюджет "сухим", держать бюджет всегда в тонусе, поэтому этот вопрос непростой, мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал", - пояснил Силуанов.

Он отметил, что "если и двигаться в этом направлении, то нужно действовать планово, планомерно, аккуратно, с тем, чтобы не навредить тем расходам, приоритетам, которые выстроены в бюджете, делать это очень аккуратно".

"Видим, что вопрос есть, будем действовать очень внимательно при бюджетном планировании", - сказал глава Минфина.

В конце апреля министр говорил, что текущая цена отсечения в $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени. Он отмечал, что нужно настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке.

В начале мая Силуанов сообщил, что изменение цены отсечения в бюджетном правиле не будет предлагаться при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет

Мосбиржа с 9 августа запустит на срочном рынке торги в выходные дни

ПМЭФ-2025

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний

В ЦБ отмечают, что высокая ставка создает сложности в основном для закредитованных компаний

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"
ПМЭФ-2025

Греф назвал текущий уровень курса рубля далеким от равновесия

Нефть Brent подешевела до $77,2 после скачка цены до максимума с конца января

Новак заявил, что Россия в 2025 году продолжила наращивать экспорт СПГ в Европу

ПМЭФ-2025

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана254 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6583 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });