Силуанов призвал аккуратно подходить к возможному изменению цены отсечения в бюджетном правиле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вопрос корректировки цены отсечения в бюджетном правиле будет обсуждаться в правительстве, текущая цена в $60 за баррель может быть излишне оптимистичной, но ее потенциальное изменение должно быть аккуратным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что ранее, когда страна столкнулась с ограничениями, бюджетная политика была смягчена, "и один из элементов смягчения - цена отсечки при использовании в бюджетном правиле". "Это дало нам дополнительный ресурс, который был использован для поддержки экономики, людей, все то, что мы делали в рамках мероприятий как ответ на те ограничения, с которыми наша страна столкнулась. Вопрос, как быть дальше и что делать с этим показателем базовой цены", - сказал он в интервью "России 24".

"Понимаем, что сегодня $60 за баррель это цена, которая может быть слишком оптимистичной для цены на нефть, потому что видели, что цены на нефть марки Urals ниже этой отсечки опускаются. Сегодня ситуация геополитическая изменилась, но нам надо всегда держать бюджет "сухим", держать бюджет всегда в тонусе, поэтому этот вопрос непростой, мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал", - пояснил Силуанов.

Он отметил, что "если и двигаться в этом направлении, то нужно действовать планово, планомерно, аккуратно, с тем, чтобы не навредить тем расходам, приоритетам, которые выстроены в бюджете, делать это очень аккуратно".

"Видим, что вопрос есть, будем действовать очень внимательно при бюджетном планировании", - сказал глава Минфина.

В конце апреля министр говорил, что текущая цена отсечения в $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени. Он отмечал, что нужно настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке.

В начале мая Силуанов сообщил, что изменение цены отсечения в бюджетном правиле не будет предлагаться при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы.