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ЦБ РФ считает целесообразным снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле

Это повысит устойчивость бюджетной политики, полагают в Банке России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения в бюджетном правиле с текущих $60 за баррель из-за изменения мировой конъюнктуры повысит устойчивость бюджетной политики, говорится в резюме по итогам июньского заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

"Участники (дискуссии - ИФ) отметили, что растут риски формирования более низких мировых цен на нефть в среднесрочной перспективе. Поэтому целесообразна корректировка вниз цены отсечения в бюджетном правиле в соответствии с более консервативной оценкой долгосрочного равновесия на мировом рынке энергоносителей", - отмечается в документе.

"Это повысит устойчивость бюджетной политики и снизит ее уязвимость к колебаниям цен на нефть", - подчеркивает ЦБ.

Снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле может иметь дополнительный среднесрочный дезинфляционный эффект, согласились участники дискуссии. При прочих равных это сократит равновесный уровень расходов бюджета и первичного ненефтегазового дефицита, пояснил ЦБ.

Банк России по-прежнему ждет, что бюджетная политика внесет дезинфляционный вклад в динамику цен в этом году. "Участники обсуждения отметили, что обновленные в апреле бюджетные проектировки на 2025 год не предполагают значимого отклонения от запланированной ранее траектории нормализации бюджетной политики", - отмечается в документе.


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