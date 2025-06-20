Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по сбору зерна в РФ в 2025 году в 135 млн тонн из-за засухи в ряде регионов изменен не будет, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы не меняем прогноз, который был изначально сформирован - 135 млн тонн планируется собрать", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас идет уборка, спокойно будем убирать", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в ряде южных регионов РФ, которые являются крупными производителями зерна, в этом году из-за засушливой погоды по некоторым районам объявлен режим ЧС.

По прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в общем урожае зерна в этом году может составить 90 млн тонн.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.