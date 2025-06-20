Поиск

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет

Прогноз по сбору зерна в 2025 году в 135 млн т из-за засухи изменен не будет
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прогноз по сбору зерна в РФ в 2025 году в 135 млн тонн из-за засухи в ряде регионов изменен не будет, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы не меняем прогноз, который был изначально сформирован - 135 млн тонн планируется собрать", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас идет уборка, спокойно будем убирать", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в ряде южных регионов РФ, которые являются крупными производителями зерна, в этом году из-за засушливой погоды по некоторым районам объявлен режим ЧС.

По прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в общем урожае зерна в этом году может составить 90 млн тонн.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки
ПМЭФ-2025

РФ и Бахрейн обсуждают создание хаба по торговле российским зерном

ПМЭФ-2025

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей

Сбербанк вскоре планирует представить новые способы проведения платежей
ПМЭФ-2025

Президент РФ призвал ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

Путин призвал не допустить срабатывания рисков стагнации или рецессии в экономике

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

ПМЭФ-2025

Сбербанк не планирует выводить "дочки" на IPO в ближайшем будущем

ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России83 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана262 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });