Апелляционный суд Англии отклонил жалобу Магомедова к "Транснефти" о продаже НМТП

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Англии отказал Зиявудину Магомедову в праве на обжалование решения, принятого Высоким судом Англии и Уэльса в пользу "Транснефти", сообщила компания.

В январе 2025 года английский суд отклонил иск бизнесмена к компании о взыскании $5 млрд в связи с якобы незаконной продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году.

"Суд установил, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются российским правом, и срок исковой давности по ним истек. Кроме того, компания смогла доказать законность сделки, совершенной при сопровождении международными консультантами на рыночных условиях с согласия акционеров НМТП", - заявила "Транснефть", подчеркнув, что суд таким образом поставил точку в продолжающемся с 2023 года споре по иску Магомедова.

Доводы бизнесмена, утверждает компания, "сводились к попытке опорочить деловую репутацию "Транснефти", воспользоваться сложной геополитической ситуацией и ввести в заблуждение английский суд, представив недостоверную информацию о сделке, основывая свою позицию на голословных утверждениях и придуманной версии событий".

Апелляционный суд, замечает компания, "прямо отметил, что жалоба является "бесполезной", и указал, что Магомедов "существенно" ввел в заблуждение суд первой инстанции, предоставив недостоверную информацию по делу".

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd (бенефициаром выступал Магомедов) на паритетных началах владели компанией Omirico Ltd, которая контролировала 50,1% акций НМТП. Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП. Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы". Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие З.Магомедову акции в ряде структур, в том числе в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО", а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года сообщала, что братья Магомедовы, находящиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценили в $5 млрд, в FESCO – в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.

Российские суды запретили Магомедову продолжать разбирательство против "Транснефти" на $2,5 млрд в Англии, запрет касается и Port-Petrovsk Ltd, с которого в случае его нарушения будет взыскано $5 млрд в пользу трубопроводной монополии.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в сентябре 2024 года отклонил иск Port-Petrovsk к "Транснефти" с требованием возместить многомиллиардные убытки, якобы причиненные в результате совершенной в 2018 году сделки по продаже НМТП. Позиция трубопроводной монополии состоит в том, что она не является стороной договора, по которому был неправомерно инициирован этот арбитраж, и что российские государственные суды остаются единственным надлежащим местом рассмотрения таких споров.