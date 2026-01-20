ФНС потребовала от совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова более 60 млн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 января принял к производству требование инспекции ФНС №4 по Москве о включении 60,1 млн рублей в реестр кредиторов совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Как сказано в определении на сайте суда, судья рассмотрит требование ФНС единолично, не проводя заседания.

"Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд... и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений до 30 марта", - говорится в опредедлении.

В декабре 2025 года суд зарегистрировал требование ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) о включении 81,5 млрд рублей в реестр кредиторов Магомедова. 18 декабря признанное банкротом ОАО "ГлобалЭлектроСервис" подало в суд требование о включении в реестр кредиторов Магомедова 35,7 млрд рублей. Эти требования судья также рассмотрит единолично.

Арбитражный суд Москвы 14 ноября 2025 года по заявлению ОАО "ГлобалЭлектроСервис" признал Магомедова банкротом и ввел в отношении на шесть месяцев процедуру реализации имущества. Суд тогда включил в реестр кредиторов бизнесмена 107,3 млн рублей долга перед заявителем.

В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей по делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях из бюджета. Его брат Магомед получил 18 лет строгого режима. Такж суд конфисковал в доход государства принадлежавшие Зиявудину Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" , а также акции АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и других компаний.