Поиск

ФНС потребовала от совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова более 60 млн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 января принял к производству требование инспекции ФНС №4 по Москве о включении 60,1 млн рублей в реестр кредиторов совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Как сказано в определении на сайте суда, судья рассмотрит требование ФНС единолично, не проводя заседания.

"Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд... и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений до 30 марта", - говорится в опредедлении.

В декабре 2025 года суд зарегистрировал требование ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) о включении 81,5 млрд рублей в реестр кредиторов Магомедова. 18 декабря признанное банкротом ОАО "ГлобалЭлектроСервис" подало в суд требование о включении в реестр кредиторов Магомедова 35,7 млрд рублей. Эти требования судья также рассмотрит единолично.

Арбитражный суд Москвы 14 ноября 2025 года по заявлению ОАО "ГлобалЭлектроСервис" признал Магомедова банкротом и ввел в отношении на шесть месяцев процедуру реализации имущества. Суд тогда включил в реестр кредиторов бизнесмена 107,3 млн рублей долга перед заявителем.

В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей по делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях из бюджета. Его брат Магомед получил 18 лет строгого режима. Такж суд конфисковал в доход государства принадлежавшие Зиявудину Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" , а также акции АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и других компаний.

Арбитражный суд Москвы ФНС Мещанский суд ДВМП Сумма Зиявудин Магомедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

 Red Wings задерживает несколько рейсов на Шри-Ланку из-за обслуживания самолета

Каллас заявила, что ЕС на стороне Гренландии в вопросе защиты ее суверенитета

С экс-депутата Курской облдумы взыскали 4,1 млрд рублей по делу о хищениях на фортификациях

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });