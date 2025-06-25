Участники рынка обсуждают запрет экспорта бензина для производителей на фоне роста цен

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Участники топливного рынка обсуждают вопрос о запрете экспорта бензина для производителей по октябрь текущего года включительно, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на рынке.

Как говорит один из них, вопрос был поднят на заседании Биржевого комитета ФАС. Речь идет о полном запрете экспорта бензинов до октября 2025 года включительно - том числе и для вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

"Интерфакс" направил запрос в ФАС.

Один из представителей отрасли в беседе с "Интерфаксом" заметил, что среди причин текущей ситуации на рынке то, что многие компании в сентябре проводят техобслуживание.

Источники рассказывают, что Минэнерго еще в конце прошлой недели поднимало перед нефтяниками вопрос резкого роста биржевых цен. После этого котировки немного снизились, но в целом сейчас они находятся на высоком уровне, а объемы продаж на бирже упали.

При этом, замечают эксперты, спрос на АЗС начал расти, поэтому нефтяники вынуждены поставлять на свои заправки больше топлива, при этом урезать поставки на биржу.

Один из собеседников "Интерфакса" заметил, что ФАС представит вице-премьеру РФ Александру Новаку предложения по топливному рынку.

Один из источников заметил, что нефтяные компании предлагают в качестве альтернативы запрету экспорта изменить диапазон предела цен, после которого обнуляются демпферные выплаты. По его словам, цены могут превысить установленный предел ближе к концу лета - началу осени. Вопрос о повышении уровня отсечки, после которой нефтяники перестают получать демпферные выплаты из бюджета, был озвучен еще в прошлом году, но до сих пор не решен Новаком.

В конце мая замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым.

"Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Надо определить временной интервал, в течение которого будет действовать переходный первый этап. Сейчас мы это обсуждаем", - сказал он.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т - по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, нефтяники перестанут получать демпфер, если цена в среднем за месяц составит по бензину 66495 руб./т, по дизтопливу - 68640 руб. за тонну. Согласно расчетам "Интерфакса", пока средняя цена бензина на бирже в июне складывается в размере 60952 руб./т, по дизтопливу - 58227 руб./т.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды, в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого прецедента нефтяники неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и по ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту. В прошлом году предельные уровни были разделены по видам топлива.

Биржевые цены на бензин перешли к активному росту с начала лета и достигли максимальных значений с начала года. За неполный июнь Аи-92 подорожал на Петербургской бирже почти на 11%, до 63,624 тыс. руб./тонна, Аи-95 - на 10%, до 66,598 тыс. руб./тонна.

В конце мая Новак сообщал, что Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей, действующий до конца августа, еще на сентябрь-октябрь,

"Все участники штаба поддерживают. Сейчас Минэнерго внесет эти предложения, думаю, правительство рассмотрит и, наверное, не будет особых возражений", - говорил он.

Как сообщалось, в начале марта 2025 года правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,82 трлн рублей, за 2023 год - 1,59 трлн руб., за 2022 год - 2,17 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.