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Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Запасы топлива в РФ близки к историческим максимумам, оснований для резкого роста цен нет, заявило Минэнерго.

"Традиционно в летний период увеличивается спрос на топливо со стороны агросектора, а также растет активность автомобилистов, включая туристические поездки. Текущая ситуация на рынке топлив стабильна. Запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам, что гарантирует бесперебойное снабжение внутреннего рынка", - прокомментировали в ведомстве.

Минэнерго России продолжает мониторить ситуацию, "но оснований для резкого роста цен нет".

"Отрасль полностью готова к сезонному повышению спроса, и дефицита нефтепродуктов не ожидается", - подчеркнули в ведомстве.

Минэнерго РФ
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