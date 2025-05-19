Поиск

Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей, действующий до конца августа, еще на сентябрь-октябрь, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на штабе по нефтепродуктам на прошлой неделе. "Обсуждали. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь, все участники штаба поддерживают. Сейчас Минэнерго внесет эти предложения, думаю, правительство рассмотрит и, наверное, не будет особых возражений. Но запрет только для непроизводителей", - сказал Новак.

В феврале 2025 года правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.

До 31 января 2025 года действовало постановление о запрете экспорта бензина из России, оно также не распространялось на производителей. Затем это решение было продлено до конца февраля.

В прошлом году - с 1 марта по 31 августа - действовал полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение подпадали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов. Затем - с 1 сентября по 31 декабря 2024 года - снова вводился полный запрет на экспорт бензина из России.

Александр Новак Минэнерго правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

В Минюсте анонсировали поправки, ужесточающие уголовное наказание для иноагентов

Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года вырос на 30% и достиг 64 млрд руб.

Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года вырос на 30% и достиг 64 млрд руб.

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

"Мосбиржа" с 20 мая допустит корпоративные облигации к вечерним торгам

ЦБ в III квартале переиздаст указание о видах ЦФА, доступных для "неквалов"

Минюст предложил расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

Минюст предложил расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Amnesty International Limited признана в РФ нежелательной организацией

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет в 17:00
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });