Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей, действующий до конца августа, еще на сентябрь-октябрь, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на штабе по нефтепродуктам на прошлой неделе. "Обсуждали. Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь, все участники штаба поддерживают. Сейчас Минэнерго внесет эти предложения, думаю, правительство рассмотрит и, наверное, не будет особых возражений. Но запрет только для непроизводителей", - сказал Новак.

В феврале 2025 года правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.

До 31 января 2025 года действовало постановление о запрете экспорта бензина из России, оно также не распространялось на производителей. Затем это решение было продлено до конца февраля.

В прошлом году - с 1 марта по 31 августа - действовал полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение подпадали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов. Затем - с 1 сентября по 31 декабря 2024 года - снова вводился полный запрет на экспорт бензина из России.