Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа, ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - говорится в сообщении.

До 31 января 2025 года действовало постановление о запрете экспорта бензина из России, оно также не распространялось на производителей. Затем это решение было продлено до конца февраля.

В прошлом году - с 1 марта по 31 августа - действовал полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. Под исключение подпадали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов. Затем, с 1 сентября по 31 декабря 2024 года снова вводился полный запрет на экспорт бензина из РФ.