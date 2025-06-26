ФАС отметила, что темпы роста цен на топливо в РФ с начала года не превышают инфляцию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста цен на топливо с начала текущего года не превышают инфляцию, доложил глава ФАС Максим Шаскольский правительству РФ.

"Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает инфляцию", - сказал он.

Глава ФАС также сказал, что его ведомство изучает экономическую обоснованность различных составляющих стоимости нефтепродуктов: транспортировка, хранение, сбыт, которые включаются в конечную цену для потребителей.

"Благодаря развитию биржевых механизмов у независимых участников рынка и нефтепродуктов произошла переориентация закупок моторного топлива из мелкого оптового сегмента в биржевой оптовый сегмент. На особом контроле обеспечение сельхозтоваропроизводителей топливом по доступным ценам. В случае необоснованного роста цен принимаем меры антимонопольного реагирования", - доложил он.