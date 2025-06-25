Цены на бензин в РФ с 17 по 23 июня выросли на 0,22%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 июня выросли на 0,22% после повышения на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 23 июня увеличились на 3,04% (общая инфляция за этот период составила 3,68%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 23 июня была на уровне 60,13 руб. (на 16 июня - 60,00 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,92 руб. (56,78 руб.), АИ-95 - 62,17 руб. (62,04 руб.), АИ-98 - 84,32 руб. (84,28 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю символически выросли на 0,02% после снижения на 0,01% с 10 по 16 июня, роста на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,78%. Средняя цена ДТ в стране на 23 июня составляла 71,44 руб. за литр (неделей ранее - 71,43 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).