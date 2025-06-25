Иностранные покупатели газа получили отсрочку до октября для организации работы с Газпромбанком

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца второго квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США).

19 декабря 2024 президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ вводит в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой российский банк).

Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года, потом он был продлен до конца второго квартала.

25 июня вышел новый указ (№415), в котором срок приема платежей через другие банки продлен до 1 октября 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".