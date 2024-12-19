Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до апреля для организации работы с ГПБ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца первого квартала 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк России, а не только Газпромбанк.

ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20 декабря.

ЭкономикаКремль пообещал найти новый вариант расчетов за газ на фоне санкций против ГазпромбанкаЧитать подробнее

За день до истечения дедлайна, 19 декабря президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ вводит в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой российский банк).

Прием оплаты таким способом допускается до конца первого квартала 2025 года.

"До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, "в связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа (...) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка".

В комментарии банка отмечается: "В соответствии с документом, покупатели газа до 1 апреля 2025 могут оплачивать газ в рублях на счета "Газпрома" в российских банках; отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанк".

"С 1 апреля 2025 года будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии со указом президента РФ № 172 на счета в Газпромбанке", - подчеркнули в ГПБ.

На этой неделе OFAC Минфина США выдало лицензию, вводящую временное исключение из санкционного режима в отношении ГПБ для ряда проектов в атомной отрасли, но информации о лицензиях для поставок газа до сих пор не публиковалось.

Газпромбанк OFAC Минфин США Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

Что произошло за день: четверг, 19 декабря

В Москве арестована замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Задержанный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ арестован

Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент

Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент
Военная операция на Украине

Минобороны РФ пообещало ответ на атаку ракетами ATACMS и Storm Shadow на ростовское предприятие

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Путин потребовал равных условий по выплатам для всех защитников РФ, включая экс-вагнеровцев

Путин потребовал равных условий по выплатам для всех защитников РФ, включая экс-вагнеровцев

Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе

Капитан танкера "Волгонефть 212" арестован по делу о разливе мазута в Керченском проливе
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });