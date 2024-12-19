Иностранным покупателям газа дали отсрочку до апреля для организации работы с ГПБ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца первого квартала 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк России, а не только Газпромбанк.

ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20 декабря.

За день до истечения дедлайна, 19 декабря президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ вводит в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой российский банк).

Прием оплаты таким способом допускается до конца первого квартала 2025 года.

"До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, "в связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа (...) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка".

В комментарии банка отмечается: "В соответствии с документом, покупатели газа до 1 апреля 2025 могут оплачивать газ в рублях на счета "Газпрома" в российских банках; отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанк".

"С 1 апреля 2025 года будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии со указом президента РФ № 172 на счета в Газпромбанке", - подчеркнули в ГПБ.

На этой неделе OFAC Минфина США выдало лицензию, вводящую временное исключение из санкционного режима в отношении ГПБ для ряда проектов в атомной отрасли, но информации о лицензиях для поставок газа до сих пор не публиковалось.