Иностранные покупатели газа получили отсрочку до конца года для организации работы с Газпромбанком

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США).

19 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ ввел в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой банк РФ).

Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года, потом он несколько раз продлевался.

22 сентября вышел новый указ (№668), в котором срок приема платежей через другие банки продлен до 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".

