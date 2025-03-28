Иностранным покупателям газа дали отсрочку до июля для организации работы с Газпромбанком

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца второго квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США).

19 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ вводит в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой российский банк).

Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года. 28 марта вышел новый указ (№186), в котором срок приема платежей через другие банки продлен до 1 июля 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

В декабре в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".