Поиск

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до июля для организации работы с Газпромбанком

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до июля для организации работы с Газпромбанком
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Иностранные покупатели российского газа до конца второго квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США).

19 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ №1080, вносящий изменения в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Документ вводит в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал только "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ), понятие "российская кредитная организация" (то есть любой российский банк).

Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года. 28 марта вышел новый указ (№186), в котором срок приема платежей через другие банки продлен до 1 июля 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

В декабре в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".

Газпромбанк Владимир Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил падение до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

ЦБ отметил падение до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

Директором по технологиям холдинга VK назначен экс-вице-президент по AI Фролов

Директором по технологиям холдинга VK назначен экс-вице-президент по AI Фролов

Доля китайских электрокаров в объеме продаж в Европе упала до минимума за 2 года

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6094 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });