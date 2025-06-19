Поиск

Сбер допустил новое снижение ставок по вкладам и кредитам до заседания ЦБ в июле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк допускает очередное снижение ставок по депозитам и кредитам до заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (оно запланировано на 25 июля), сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Допускаем", - сказал он, отвечая на вопрос про возможность снижения ставок по продуктам до июльского заседания ЦБ.

"Мы, безусловно, смотрим на конъюнктуру рынка, и сейчас мы ставки снизили и по кредитам - и по ипотеке, и по потребам, и по депозитам. Сейчас посмотрим, как отреагирует на это рынок, и будем думать, можно ли делать какой-то еще шаг или нет. Пока прогнозировать сложно. Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке", - добавил Царев.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых.

Сбербанк после этого заявил о снижении ставок по вкладам, накопительным счетам, ипотеке и потребкредитам.

Кирилл Царев Сбербанк Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

Нефть Brent подорожала до $78,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

ПМЭФ-2025

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума за 10 лет
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });