Сбер допустил новое снижение ставок по вкладам и кредитам до заседания ЦБ в июле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк допускает очередное снижение ставок по депозитам и кредитам до заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (оно запланировано на 25 июля), сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Допускаем", - сказал он, отвечая на вопрос про возможность снижения ставок по продуктам до июльского заседания ЦБ.

"Мы, безусловно, смотрим на конъюнктуру рынка, и сейчас мы ставки снизили и по кредитам - и по ипотеке, и по потребам, и по депозитам. Сейчас посмотрим, как отреагирует на это рынок, и будем думать, можно ли делать какой-то еще шаг или нет. Пока прогнозировать сложно. Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке", - добавил Царев.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых.

Сбербанк после этого заявил о снижении ставок по вкладам, накопительным счетам, ипотеке и потребкредитам.