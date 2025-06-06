Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России впервые за более чем 2,5 года принял решение снизить ключевую ставку - на 100 б.п., до 20% годовых с 21% годовых.

Последний раз ставка снижалась в сентябре 2022 года - с 8% годовых до 7,5% годовых.

Большинство аналитиков ожидало сохранения ключевой ставки на уровне 21%, но некоторые эксперты допускали и ее снижение на 100-200 б.п. - до 19-20%.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При том, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Банк России намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - отмечается в релизе.

Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ до этого сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября прошлого года на 200 базисных пунктов с 19%. На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения, затем, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля, ставка осталась на этом же уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 июля.