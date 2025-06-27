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Акционеры "Русснефти" одобрили выплату дивидендов за 2024 г. на "префы" в $100 млн

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Русснефть" на годовом собрании в пятницу утвердили выплату дивидендов на привилегированные акции за 2024 год в размере $1,02 на каждую акцию такого типа, сообщил журналистам представитель одного из акционеров компании, принимавший участие в собрании.

Дивиденды на обыкновенные акции традиционно решено не выплачивать.

Всего на выплату дивидендов на "префы" будет направлено $100 млн (около 7,82 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ).

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 17 июля.

Президент "Русснефти" Евгений Толочек в ходе собрания напомнил акционерам, что компания перешла к активной фазе промышленного освоения Восточно-Каменного месторождения в ХМАО, извлекаемые запасы которого оцениваются 60 млн тонн.

"Уже в текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании. (...) Сегодня компания намерена держать "добычу на полке", сохраняя достаточно высокий уровень показателя EBITDA", - сказал Толочек.

"Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. За 2022 год она направила на дивиденды по "префам" $110 млн, за 2023-й - $100 млн.

Чистая прибыль "Русснефти" в 2024 году по РСБУ выросла почти на треть - до 42,25 млрд рублей, по МСФО - увеличилась в 2,7 раза, до 54,35 млрд рублей.

Уставный капитал - 196,076 млн рублей, состоит из 392 152 тыс. акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая, в том числе: обыкновенных акций в количестве 294 120 тыс. штук, что составляет 75% УК, и привилегированных - 98 032 тыс. штук - 25% уставного капитала компании.

По данным на конец первого квартала, около 25% уставного капитала "Русснефти" принадлежит компаниям, близким к топ-менеджменту НК и семье ее основателя Михаила Гуцериева: МКООО "Брэдинар" (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%). Еще 18,75% нефтяная компания контролирует через свои дочерние структуры: ООО "Белые ночи" (12,75%) и АО "Аганнефтегазгеология" (АНГГ, 6%). Зарегистрированной в Дубае OCN International DMCC принадлежит 12,25% уставного капитала в "Русснефти".

Остальные чуть более 44% УК распределены между более чем 140 тыс. акционерами. По состоянию на сегодняшний день Московская биржа оценивает показатель free-float относительно всех обыкновенных акций "Русснефти" в 26%. В свободном обращении находятся только обыкновенные акции эмитента.

Евгений Толочек Русснефть
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