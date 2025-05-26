СД "Русснефти" рекомендовал направить на дивиденды на "префы" $100 млн

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" на заседании 23 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов за 2024 год на привилегированные акции, сообщила компания.

Дивиденды по обыкновенным акциям СД рекомендовал не выплачивать.

Годовое собрание акционеров назначено на 27 июня, оно пройдет в очном формате с возможностью заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, определяются до 3 июня.

"Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. За 2022 год компания направила на дивиденды по "префам" $110 млн, за 2023-й - $100 млн.

Чистая прибыль "Русснефти" в 2024 году по РСБУ выросла почти на треть - до 42,25 млрд рублей, по МСФО - увеличилась в 2,7 раза, до 54,35 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО НК "Русснефть" составляет 196,076 млн рублей и состоит из 392 152 000 акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая, в том числе: обыкновенных акций 294 120 000 штук, что составляет 75% УК, и привилегированных - 98 032 000 штук - 25% уставного капитала компании.

По данным на конец первого квартала, около 25% уставного капитала "Русснефти" принадлежит компаниям, близким к топ-менеджменту НК и семье ее основателя Михаила Гуцериева: МКООО "Брэдинар" (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%). Еще 18,75% нефтяная компания контролирует через свои дочерние структуры: ООО "Белые ночи" (12,75%) и АО "Аганнефтегазгеология" (АНГГ, 6%). Зарегистрированной в Дубае OCN International DMCC принадлежит 12,25% уставного капитала в "Русснефти".

Остальные чуть более 44% УК распределены между более чем 140 тысячами акционеров. По состоянию на сегодняшний день Московская биржа оценивает показатель free-float относительно всех обыкновенных акций "Русснефти" в 28%. В свободном обращении находятся только обыкновенные акции эмитента.