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Котировки Brent замедлили снижение

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили снижение днем в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают перспективы спроса и предложения.

К 13:42 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $66,77 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на барже NYMEX на $0,15 (0,23%) до $65,37 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Участники рынка продолжают следить за ирано-израильским конфликтом. Достижение этими странами договоренности о прекращении огня развеяло опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного перемирия с Израилем. Президент США Дональд Трамп заявил, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если там продемонстрируют мирный настрой.

Внимание трейдеров смещается на заседание ОПЕК+, которое пройдет 6 июля. На нем будет принято решение относительно объемов добычи в августе.

Восемь стран альянса, ранее добровольно ограничившие добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на 411 тысяч б/с, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восстановление добычи нефти этими странами началось в апреле, причем в мае, июне и июле квоты повышались ускоренными темпами - на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.

"Если ОПЕК примет решение об очередном наращивании добычи в августе, запасы нефти в мире и странах ОЭСР начнут увеличиваться, что может помешать дальнейшему росту цен на нефть", - отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Brent WTI Иран ОПЕК США
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