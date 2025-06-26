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Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве составляет $67,93 за баррель, что на $0,25 (0,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,54 (0,8%) до $67,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,28 (0,43%) до $65,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,55 (0,85%) до $64,92 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге. Однако конкретной даты он не назвал.

Трамп также отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть. "Им понадобятся деньги, чтобы навести порядок в своей стране. Мы хотим, чтобы это произошло. Сделают ли они это? Если они хотят продавать нефть, они будут ее продавать", - сказал он, отвечая на вопрос, не против ли он продажи иранской нефти, в частности, Китаю.

Кроме того, американский лидер заявил, что "мы не захватываем нефть, хотя могли бы, знаете ли".

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 июня, снизились на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.

Brent нефть
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