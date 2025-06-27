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Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе

Цены на нефть растут в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в значительном минусе.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $68,21 за баррель, что на $0,48 (0,71%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,05 (0,07%), до $67,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,74%), до $65,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,49%), до $65,24 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

"Нефтяной рынок завершает бурную неделю, в ходе которой он с поразительной скоростью сбросил всю премию за риск, связанную с войной на Ближнем Востоке, - отмечает главный аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Обстановка в регионе становится менее напряженной, и внимание трейдеров переключается на торговые переговоры и решения ОПЕК".

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Белом доме в четверг, что Вашингтон подписал торговое соглашение с Пекином. Министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, которое упоминал Трамп, состоялось два дня назад. Оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами, добавил Латник.

На следующие выходные запланировано очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.

Brent WTI Иран США Дональд Трамп
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