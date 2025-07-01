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Brent подешевела до $66,41 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы опасаются избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+.

К 8:11 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,49%) до $66,41 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,06 (0,09%), до $66,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,36 (0,55%), до $64,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,41 (0,63%), до $65,11 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

"Восьмерка" стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.

Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Также на нефтяные котировки давит снижение геополитических опасений в условиях сохранения перемирия между Израилем и Ираном.

Brent WTI Иран ОПЕК Саудовская Аравия
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