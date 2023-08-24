Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO в 2023 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO), сообщает Financial Times со ссылкой на Dealogic.

Число компаний, которые разместили свои акции на стамбульской бирже, в этом году достигло 30, а общая сумма привлеченных за счет IPO средств составила $1,9 млрд. Аналогичный показатель для лондонской и франкфуртской биржевых площадок оказался заметно ниже – $967 млн и $1,1 млрд соответственно.

В результате Стамбул вошел в десятку лучших бирж мира для проведения IPO, оставив позади значительно более крупные фондовые рынки, в том числе площадки Западной Европы и Южной Кореи.

Начиная с 2019 года число держателей акций, котирующихся на стамбульской бирже, увеличилось более чем в четыре раза, до 5,1 млн человек, при этом доля индивидуальных инвесторов в общем объеме фондового рынка за тот же период удвоилась и находится на отметке в 38%, говорится в отчете Турецкой ассоциации рынков капитала.

Приток инвесторов привел к подорожанию ценных бумаг: так, по подсчетам FactSet, с 2022 года основной индекс стамбульской биржи BIST 100 вырос более чем в четыре раза.

Основной причиной высокой активности на турецком фондовом рынке стал стремительный рост доли местных розничных трейдеров на фоне оттока иностранного капитала, вызванного экономической политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В условиях затянувшегося инфляционного кризиса и падения курса лиры индивидуальные инвесторы рассматривают приобретение акций как один из основных способов сохранения своих средств, наряду с вложениями в недвижимость и автомобили, отмечает Тунч Йылдырым, руководитель отдела по работе с институциональными инвесторами турецкого инвестиционного банка UNLU & Co.

Местные компании, в свою очередь, также проявляют интерес к выходу на биржу, поскольку в последние годы из-за быстро меняющихся финансовых правил им стало сложнее получать банковские кредиты по приемлемым ставкам, в то время как листинг выступает доступной альтернативой, позволяющей привлечь необходимые средства.

Вместе с тем серьезной проблемой стамбульской биржи остается тот факт, что компании размещают публично лишь очень небольшие доли своих акций, что ограничивает возможности инвесторов оказывать влияние на корпоративное управление, подчеркивает Керем Турунч, управляющий партнер местной юридической фирмы Turunc, специализирующейся на корпоративных финансовых сделках.