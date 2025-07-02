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Провести IPO в Гонконге в 2025 году могут 90-100 компаний

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Гонконг в 2025 году может вновь стать ведущей мировой площадкой для IPO, говорится в отчете аудиторской фирмы PwC.

Ожидается, что в 2025 году на Гонконгской фондовой бирже разместятся от 90 до 100 компаний, которые привлекут порядка 200-220 млрд гонконгских долларов ($25,5-28 млрд).

По данным PwC, в первом полугодии объем 44 прошедших в Гонконге IPO составил 107,1 млрд долларов. Это в восемь раз выше показателя за аналогичный период 2024 года. В том числе в июне сумма размещений была максимальной с декабря 2022 года.

"Вторая половина года традиционно является пиковым периодом для IPO в Гонконге, - заявил руководитель отдела рынков капитала PwC в Гонконге Эдди Вонг. - Учитывая, что уже подано более 200 заявок на листинг, мы ожидаем сохранения сильной динамики, подкрепленной несколькими крупными сделками".

В Нью-Йорке (с учетом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq) в январе-июне прошли IPO на общую сумму 127,2 млрд гонконгских долларов. Однако до конца текущего года в Гонконге ожидаются два-три крупных размещения объемом более 10 млрд долларов каждое, отметил Вонг.

Крупнейшим как в Гонконге, так и в мире в этом году является размещение акций китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), объем которого составил почти $4,6 млрд.

NYSE Nasdaq PwC Гонконг Эдди Вонг CATL
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