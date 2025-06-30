ЧЭМК с сентября переведет часть персонала на неполную рабочую неделю из-за падения спроса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) планирует с 1 сентября перевести административный персонал всех структурных подразделений на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании.

"В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМКа реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений (дневной график работы) переводится на неполную рабочую неделю (4 дня в неделю) до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Режим неполной рабочей недели затронет около 1,2 тысячи человек.

В пресс-службе подчеркнули, что "никаких сокращений персонала не планируется, главная задача принимаемых мер - сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства".

"В случае улучшения ситуации на рынке и стабилизации курса валют антикризисные меры будут пересмотрены", - отмечается в сообщении.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов.

Акции предприятия в 2024 году были истребованы в собственность государства по иску Генпрокуратуры.