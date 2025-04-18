Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Челябинского областного суда в пятницу увеличила срок условного наказания бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Ранее Калининский районный суд Челябинска приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дело изучалось в особом порядке.

"В областном суде дело рассматривалось по апелляционному представлению прокурора, который настаивал на усилении наказания. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил данное представление, увеличив срок окончательного наказания в виде лишения свободы до 6 лет, испытательный срок - до 4 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Суд поясняет, что условное наказание назначено с учетом возраста осуждённого (73 года), состояния здоровья (тяжелые заболевания, инвалидность), а также "содействия в раскрытии и расследовании других преступлений".

Приговор вступил в законную силу.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что решение об обжаловании апелляционного определения в кассационном порядке прокуратура примет по итогам изучения приговора.

Ранее сообщалось, что суд признал Ходоровского виновным по пяти статьям УК РФ: ч.3 ст.242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), ч.1 ст.242.2 (приготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг), п."г" ч.2 ст.242.1 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), ст.240 (вовлечение в занятия проституцией) и ст.135 (развратные действия).

Фигурант находился в СИЗО с 12 июня по 2 ноября 2024 года, затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест с учетом состояния здоровья.

ЧЭМК – базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры. В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Апелляционные и кассационные жалобы ответчиков по делу были отклонены соответственно 7 мая и 16 декабря прошлого года.