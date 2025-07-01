Накопители энергии могут закрыть до 350 МВт дефицита на юге России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает вопрос использования систем накопления энергии для закрытия до 350 МВт дефицита на юге России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол соответствующего совещания, которое прошло у вице-премьера Александра Новака в начале июня.

Речь идет о мощности до 250 МВт для Краснодарского края и до 100 МВт в Крыму.

При этом инвесторов такой "генерации" могут выбрать как на конкурсе (это предлагает объединяющая инвесторов сектора ВИЭ ассоциация АРВЭ), так и путем назначения, и тогда накопителями могут заняться "Россети" при технологическом партнерстве "Росатома".

Ввести подобные мощности могут уже летом 2026 года, отмечают собеседники издания.

О возможном использовании накопителей для юга стало известно весной. Тогда в презентации члена правления ассоциации "Совета рынка" Олега Баркина сообщалось о закрытии этим способом 200 МВт дефицита. При этом член правления "Системного оператора" Андрей Катаев отмечал, что альтернативой традиционной генерации могут стать комплексные проекты, сочетающие в себе ВИЭ и накопители энергии.

Согласно последней утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2025-2029гг., объём дефицита в ОЭС Юга к 2030 году может составить до 2,1 ГВт.