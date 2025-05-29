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Минэнерго сообщило, что в Бурятии и Забайкалье скоро введут запрет на майнинг

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запрет на майнинговую деятельность будет введен в Бурятии и Забайкалье в ближайшее время, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на заседании правительства РФ.

Цивилев отметил, что такой запрет уже работает в Иркутской области. Он напомнил, что закон о майнинге вступил в силу в ноябре прошлого года.

С этого года действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, где уже существует или прогнозируется энергодефицит. Так, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Запрет был временно установлен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии (в пики энергопотребления).

"В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию", - говорил в преддверии введения запрета замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Забайкалье Сергей Цивилев Бурятия Минэнерго РФ
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