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Обсуждение круглогодичного запрета майнинга в Забайкалье и Бурятии отложено

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство отложило на два месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета на майнинг криптовалют в Забайкалье и Бурятии, сообщил телеграм-канал кабинета министров после заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики.

В РоссииМинэнерго сообщило, что в Бурятии и Забайкалье скоро введут запрет на майнингЧитать подробнее

Решение связано с необходимостью оценки выпадающих доходов в электросетевом комплексе, а также подготовки нормативной базы по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах.

На заседании также было решено не вводить запрет на майнинг в Хакасии по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе.

Минэнерго и ФАС вместе с энергетическими компаниями должны проработать меры по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в энергопрофицитные регионы, говорится в сообщении.

С 2025 года действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, где уже существует или прогнозируется энергодефицит. Так, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет был временно установлен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии (в пики энергопотребления).

Минэнерго ФАС Забайкалье Хакасия Бурятия Иркутская область Правительство
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