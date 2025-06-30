Абхазия для экономии средств начнет закупать электроэнергию в РФ уже в августе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Абхазия начнет закупать электроэнергию из России в нынешнем году в августе по более дешевым тарифам, чем в зимнее время, сообщил президент республики Бадра Гунба на встрече с победителями конкурса управленцев "Команда Абхазии".

"Обычно с октября месяца в республике начинается энергодефицит, поэтому я дал поручение составить новый график перетока электроэнергии из РФ. Чтобы мы в конце года не искали денежные средства на покупку электроэнергии по более дорогой цене, с августа месяца будем закупать переток по определенным тарифам - тарифам выходного дня, ночного времени, что в два раза дешевле, чем в ноябре и декабре", - сказал Гунба.

По его словам, руководство республики должно "продумать комплекс мер, направленный на сокращение дефицита электроэнергии".

"Мы занимается параллельно установкой приборов учета потребленной электроэнергии - это очень важное направление, Абхазия нуждается в дополнительных объемах электричества, поэтому занимаемся анализом тех мощностей, которые мы могли бы ввести в эксплуатацию, в их числе три перепадные ГЭС в Гальском районе, которые не функционируют с начала 90-х годов", - отметил глава республики.

Он напомнил, что минувшей зимой пришлось потратить сотни миллионов рублей республиканских бюджетных средств на переток.

"Наша страна не может развиваться без перспективного, устойчивого развития энергосистемы, это ключевое направление. И какие бы меры государство не предпринимало, очень важно повышать культуру потребления электроэнергии, использования воды, бережного отношения к биоресурсам. Мы должны к этому стремиться, иначе никаких объемов не хватит без бережного отношения", - подчеркнул Гунба.

Ранее вице-премьер Джансух Нанба на встрече с членами Общественной палаты, отвечая на вопрос, почему не восстанавливаются малые ГЭС, которые в советское время исправно работали, сказал, что финансовых ресурсов для этого у республики в настоящее не хватает.

"У нас есть три неработающие перепадные ГЭС в Гальском районе. На их восстановление приблизительно понадобится около 10 млрд рублей. Они могли бы выработать 350 млн кВт.ч в год. Это покрывало бы половину нашего дефицита в 700 млн кВт.ч в зимний период ", - отметил он.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом: из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура страны испытывает повышенные нагрузки.

Помимо электроэнергии, которую Абхазия закупает в зимнее время, Россия ежегодно поставляет республике определенный объем электричества бесплатно. В 2024 году социальный переток составил 302 млн кВт.ч, на 2025 год он запланирован в объеме. 326 млн кВт.ч.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Это единственный объект, который совместно эксплуатируют Абхазия и Грузия после вооруженного конфликта 1992-1993 годов. По договоренности сторон 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.