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ВТБ допускает рост NPL в розничных кредитах до 6-7% в 2025-2026гг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Доля просроченной задолженности (NPL, свыше 90 дней) в розничном кредитном портфеле ВТБ в 2025-2026 годах может вырасти до 6-7%, но это далеко от пиковых значений, сказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"В истории ВТБ пик NPL приходится на рубеж 2014-2015-2016 годов, там была и волатильность валютных курсов, и валютные ипотечники, поэтому мы до этого уровня пока не дошли - это 8-9-10%, но это (просрочка - ИФ) легко может достигать 6-7% на рубеже 2025-2026 годов при сохранении текущих тенденций", - сообщил он.

"Это ожидаемое явление, и это пока далеко от пиковых значений в периоды, когда это не называлось проблемой для финансовой устойчивости", - отметил он.

Доля NPL в общем кредитном портфеле ВТБ в мае по МСФО составила 4% против 3,9% в апреле, 3,8% по итогам первого квартала 2025 года и 3,5% по итогам 2024 года. При этом доля "просрочки" в портфеле юрлиц сохраняется на уровне 3,4-3,5%, а доля NPL в портфеле физлиц выросла в мае до 5% с 4,7% в апреле, 4,6% по итогам марта и 3,8% по итогам 2024 года.

"Из-за отсутствия фактора размытия портфель выгашивается, плюс портфель, выданный в период высоких ставок, ведет себя хуже, чем остальной, поэтому, по сути, коэффициенты NPL физических лиц растут. Это, к сожалению, тот фактор, который будет наблюдаться и в дальнейшем", - отметил Пьянов.

Он добавил, что в росте доли просроченной задолженности в розничном портфеле банк проблем не видит.

"В истории ВТБ доля NPL в физических лицах максимальная была 10,7% по итогам 2015 года, и даже тогда это не называлось какой-то проблемой для системно значимых банков или проблемой финансовой устойчивости. Это (уровень "просрочки" сейчас - ИФ) ниже 10% портфеля и это, по сути, не тот фактор, который будет заморожен и с ним нельзя будет работать", - подчеркнул Пьянов.

Облегчит ситуацию с этими кредитами и прогнозируемое снижение ставок, отметил он.

"Если верны наши предположения, и мы вступаем в период снижения ключевой ставки, это, естественно, с точки зрения рефинансирования облегчит работу с этими кредитами", - добавил Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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