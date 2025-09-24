Поиск

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Болгария прекратит действие договора о транзите российского газа в 2026 году, сообщил глава правительства страны Росен Желязков. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

"Мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям ЕС о расторжении контрактов на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе - в 2026 году", - сказал премьер-министр.

По его словам, Болгария полностью обеспечивает себя - и промышленность, и население - за счет импорта сжиженного газа.

Болгария Росен Желязков Евросоюз
