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В Великобритании в июне рост цен на жилье замедлился до минимума за год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июне цены на жилую недвижимость выросли на 2,1% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2024 года, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 3,3%.

В мае жилье в Британии подорожало на 3,5%.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье сократились на 0,8% и составляют теперь в среднем 271 619 фунтов ($374,3 тысячи) за объект. В мае цены выросли на 0,4% в помесячном выражении.

Старший экономист Nationwide Роберт Гарднер отметил, что замедление роста цен, скорее всего, отражает пониженный спрос после апрельского скачка, когда покупатели торопились купить жилье перед вступлением в силу повышенного гербового сбора.

В то же время ситуация в британском жилищном секторе остается в целом благоприятной за счет низкой безработицы, замедления инфляции и роста зарплат, добавил эксперт.

Великобритания Nationwide Роберт Гарднер
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