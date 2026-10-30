В Великобритании рост цен на жилье в октябре замедлился до минимума с 2024 года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Великобритании в октябре жилая недвижимость подорожала на 0,5% в годовом выражении, минимальными темпами с января 2024 года, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

В сентябре цены повысились на 0,8%.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье не изменились после снижения на 0,3% в сентябре.

Активность на рынке и рост цен на дома замедлились на фоне экономической неопределенности, отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители, усилив опасения по поводу инфляции и увеличив вероятность повышения ключевой процентной ставки Банком Англии.

При этом эксперт отметил, что рынок жилья может окрепнуть, если энергетический шок сойдет на нет. В целом ситуация в британской экономике благоприятная и характеризуется устойчивым ростом, сильной занятостью и повышением зарплат.