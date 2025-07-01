Банки позволили "Мечелу" оптимизировать платежи на 2025-26 гг.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили "Мечелу" оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать "тело" долга компания сможет с 2027 года, рассказала журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового собрания акционеров.

"Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025-2026 гг., начиная с 2027 года мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами", - сказала она.

"Мы еще с прошлого года реализуем мероприятия по оптимизации платежей по долгу, что позволяет снизить нагрузку на денежный поток "Мечела" в период негативного влияния рыночной конъюнктуры. (...) Банки понимают, что угольная отрасль достаточно волатильна. Как улучшится ситуация с ключевой ставкой, ценами, курсами, так сразу это положительно отразится и на угольщиках. И банки дают возможность компании направить в текущей ситуации денежный поток на поддержание операционного профиля, чтобы в будущем у группы была возможность монетизировать восстановление рыночной и макроэкономической конъюнктуры", - отметила Галеева.

В этом и следующем году "Мечел" продолжит платить проценты по долгу, на которые уходит значительная часть операционного денежного потока группы. Так, в 2024 году из 62 млрд рублей операционного денежного потока 40 млрд рублей "Мечел" направил на выплату процентов, уточнила Галеева.

Она напомнила, что на российские банки приходится 90% кредитного портфеля группы (200 млрд рублей из 220 млрд общего долга), остальная часть долга - валютная (в основном в юанях). Ставка по рублевому долгу "Мечела" плавающая, средняя стоимость кредитного портфеля группы сейчас составляет порядка 20%.

"Мы надеемся, что пошел тренд на снижение ставки ЦБ, это существенно поможет улучшить ситуацию с денежным потоком - снижение ключевой ставки на 1% нам дает 2 млрд рублей освобождения денежного потока", - отметила Галеева.

Ранее "Мечел" сообщал, что в конце прошлого года договорился о переносе сроков погашения части основного долга (на сумму 35 млрд рублей) с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы.

В 2020 году "Мечел" достиг соглашений с основными кредиторами - Газпромбанком и ВТБ - о реструктуризации долга. Срок погашения был продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Grace-периода реструктуризация не предполагала.

Тогда же "Мечел" погасил значительную часть долга перед банками за счет средств от продажи контроля в Эльгинском угольном проекте (сумма сделки составила 89 млрд рублей).