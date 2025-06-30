Сменился гендиректор "Мечела"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гендиректором ПАО "Мечел" стал первый замгендиректора компании Игорь Хафизов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на решение совета директоров. Решение вступило в силу.

Олег Коржов, возглавлявший ПАО "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.

"Игорь Валерьевич Хафизов - один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который много лет своей трудовой биографии посвятил группе "Мечел". Полагаю, что сегодня, когда перед компанией стоят непростые задачи, его исключительный профессионализм, харизма и богатый опыт позволят принимать верные решения в поиске выхода из сложившейся кризисной ситуации в угольной отрасли", - прокомментировал кадровые измерения председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин.

В группе "Мечел" консолидированы металлургические, угледобывающие, энергетические и транспортные активы. Основные бенефициары "Мечела" - Игорь Зюзин и его семья.