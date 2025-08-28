Поиск

"Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28% к предыдущему кварталу до 1,5 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 40% кв/кв до 633 тыс. тонн из-за остановки обогатительной фабрики "Нерюнгринская". Продажи энергетического угля просели на 48% до 466 тыс. тонн.

Снижение добычи и реализации энергетического угля, антрацита и PCI вызвано неблагоприятной рыночной конъюнктурой, пояснила компания.

Экономика"Мечел" в 2025 году планирует сократить capex почти вдвое, до 9,4 млрд рублейЧитать подробнее

Продажи железорудного концентрата восстановились после падения кварталом ранее и составили 521 тыс. тонн (+67% кв/кв).

Выпуск чугуна и стали металлургическим дивизионом группы в прошедшем квартале снизился на 10% и 6% соответственно вследствие плановых ремонтов на Челябинском меткомбинате и "Ижстали".

Продажи сортового проката выросли на 12%, а плоского проката - на 22% к I кварталу.

По итогам I полугодия "Мечел" сократил добычу угля также на 28% год к году до 3,7 млн тонн. Продажи ККУ снизились на 15% до 1,7 млн тонн, энергоугля - на 21% до 1,4 млн тонн.

Продажи железорудного концентрата увеличились в 1,5 раза и достигли 832 тыс. тонн.

Объем выплавки стали за январь-июнь подрос на 2%. Продажи сортового и плоского проката показали снижение на 6% и 36% соответственно.

"В I полугодии 2025 года внутрироссийские цены на большинство марок коксующегося угля значительно снизились. В начале II полугодия на международных рынках металлургического угля отмечается стабилизация и рост цен. Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь - прежде всего в связи с сокращением глобального предложения", - отметил генеральный директор "Мечела" Игорь Хафизов, чьи слова приводятся в сообщении.

На российском рынке металлопродукции до конца года по всему сортаменту ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки, добавил он.

Производство группы "Мечел" (тыс. тонн):

Наименование продукцииII кв. 2025 г.I кв. 2025 г.Изменение, %I пол. 2025 г.I пол. 2024 г.Изменение, %
Уголь (добыча)1 5272 129-283 6565 074-28
Чугун693769-101 4611 492-2
Сталь811863-61 6741 644+2
Электроэнергия (тыс. кВт.ч)477 282749 170-361 226 4521 020 490+20
Теплоэнергия (Гкал)892 2791 812 853-512 705 1322 943 312-8

Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тыс. тонн):

Наименование продукцииII кв. 2025 г.I кв. 2025 г.Изменение, %I пол. 2025 г.I пол. 2024 г.Изменение, %
Концентрат коксующегося угля6331 062-401 6951 998-15
в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц268780-661 0481 447-28
Угли PCI56192-71248674-63
в том числе реализация PCI на третьих лиц56192-71248674-63
Антрациты212260-19472569-17
в том числе реализация антрацитов на третьих лиц128229-44357504-29
Энергетические угли466903-481 3681 722-21
в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц357731-511 0881 458-25
Железорудный концентрат521312+67832549+52
в том числе реализация ЖРК на третьих лиц711-381826-31
Кокс408482-15890961-7
в том числе реализация кокса на третьих лиц73113-36186232-20
Ферросилиций1818+13639-6
в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц1414-32929-1
Сортовой прокат601537+121 1381 216-6
Плоский прокат4638+2284132-36
Метизы86860171203-16
Кованые изделия34-23813-39
Штампованные изделия712-411930-36
Мечел
