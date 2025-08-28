"Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28%
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28% к предыдущему кварталу до 1,5 млн тонн, сообщила компания.
Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 40% кв/кв до 633 тыс. тонн из-за остановки обогатительной фабрики "Нерюнгринская". Продажи энергетического угля просели на 48% до 466 тыс. тонн.
Снижение добычи и реализации энергетического угля, антрацита и PCI вызвано неблагоприятной рыночной конъюнктурой, пояснила компания.
Продажи железорудного концентрата восстановились после падения кварталом ранее и составили 521 тыс. тонн (+67% кв/кв).
Выпуск чугуна и стали металлургическим дивизионом группы в прошедшем квартале снизился на 10% и 6% соответственно вследствие плановых ремонтов на Челябинском меткомбинате и "Ижстали".
Продажи сортового проката выросли на 12%, а плоского проката - на 22% к I кварталу.
По итогам I полугодия "Мечел" сократил добычу угля также на 28% год к году до 3,7 млн тонн. Продажи ККУ снизились на 15% до 1,7 млн тонн, энергоугля - на 21% до 1,4 млн тонн.
Продажи железорудного концентрата увеличились в 1,5 раза и достигли 832 тыс. тонн.
Объем выплавки стали за январь-июнь подрос на 2%. Продажи сортового и плоского проката показали снижение на 6% и 36% соответственно.
"В I полугодии 2025 года внутрироссийские цены на большинство марок коксующегося угля значительно снизились. В начале II полугодия на международных рынках металлургического угля отмечается стабилизация и рост цен. Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь - прежде всего в связи с сокращением глобального предложения", - отметил генеральный директор "Мечела" Игорь Хафизов, чьи слова приводятся в сообщении.
На российском рынке металлопродукции до конца года по всему сортаменту ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки, добавил он.
Производство группы "Мечел" (тыс. тонн):
|Наименование продукции
|II кв. 2025 г.
|I кв. 2025 г.
|Изменение, %
|I пол. 2025 г.
|I пол. 2024 г.
|Изменение, %
|Уголь (добыча)
|1 527
|2 129
|-28
|3 656
|5 074
|-28
|Чугун
|693
|769
|-10
|1 461
|1 492
|-2
|Сталь
|811
|863
|-6
|1 674
|1 644
|+2
|Электроэнергия (тыс. кВт.ч)
|477 282
|749 170
|-36
|1 226 452
|1 020 490
|+20
|Теплоэнергия (Гкал)
|892 279
|1 812 853
|-51
|2 705 132
|2 943 312
|-8
Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тыс. тонн):
|Наименование продукции
|II кв. 2025 г.
|I кв. 2025 г.
|Изменение, %
|I пол. 2025 г.
|I пол. 2024 г.
|Изменение, %
|Концентрат коксующегося угля
|633
|1 062
|-40
|1 695
|1 998
|-15
|в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц
|268
|780
|-66
|1 048
|1 447
|-28
|Угли PCI
|56
|192
|-71
|248
|674
|-63
|в том числе реализация PCI на третьих лиц
|56
|192
|-71
|248
|674
|-63
|Антрациты
|212
|260
|-19
|472
|569
|-17
|в том числе реализация антрацитов на третьих лиц
|128
|229
|-44
|357
|504
|-29
|Энергетические угли
|466
|903
|-48
|1 368
|1 722
|-21
|в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц
|357
|731
|-51
|1 088
|1 458
|-25
|Железорудный концентрат
|521
|312
|+67
|832
|549
|+52
|в том числе реализация ЖРК на третьих лиц
|7
|11
|-38
|18
|26
|-31
|Кокс
|408
|482
|-15
|890
|961
|-7
|в том числе реализация кокса на третьих лиц
|73
|113
|-36
|186
|232
|-20
|Ферросилиций
|18
|18
|+1
|36
|39
|-6
|в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц
|14
|14
|-3
|29
|29
|-1
|Сортовой прокат
|601
|537
|+12
|1 138
|1 216
|-6
|Плоский прокат
|46
|38
|+22
|84
|132
|-36
|Метизы
|86
|86
|0
|171
|203
|-16
|Кованые изделия
|3
|4
|-23
|8
|13
|-39
|Штампованные изделия
|7
|12
|-41
|19
|30
|-36