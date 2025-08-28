"Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 28% к предыдущему кварталу до 1,5 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) упали на 40% кв/кв до 633 тыс. тонн из-за остановки обогатительной фабрики "Нерюнгринская". Продажи энергетического угля просели на 48% до 466 тыс. тонн.

Снижение добычи и реализации энергетического угля, антрацита и PCI вызвано неблагоприятной рыночной конъюнктурой, пояснила компания.

Продажи железорудного концентрата восстановились после падения кварталом ранее и составили 521 тыс. тонн (+67% кв/кв).

Выпуск чугуна и стали металлургическим дивизионом группы в прошедшем квартале снизился на 10% и 6% соответственно вследствие плановых ремонтов на Челябинском меткомбинате и "Ижстали".

Продажи сортового проката выросли на 12%, а плоского проката - на 22% к I кварталу.

По итогам I полугодия "Мечел" сократил добычу угля также на 28% год к году до 3,7 млн тонн. Продажи ККУ снизились на 15% до 1,7 млн тонн, энергоугля - на 21% до 1,4 млн тонн.

Продажи железорудного концентрата увеличились в 1,5 раза и достигли 832 тыс. тонн.

Объем выплавки стали за январь-июнь подрос на 2%. Продажи сортового и плоского проката показали снижение на 6% и 36% соответственно.

"В I полугодии 2025 года внутрироссийские цены на большинство марок коксующегося угля значительно снизились. В начале II полугодия на международных рынках металлургического угля отмечается стабилизация и рост цен. Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь - прежде всего в связи с сокращением глобального предложения", - отметил генеральный директор "Мечела" Игорь Хафизов, чьи слова приводятся в сообщении.

На российском рынке металлопродукции до конца года по всему сортаменту ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки, добавил он.

Производство группы "Мечел" (тыс. тонн):

Наименование продукции II кв. 2025 г. I кв. 2025 г. Изменение, % I пол. 2025 г. I пол. 2024 г. Изменение, % Уголь (добыча) 1 527 2 129 -28 3 656 5 074 -28 Чугун 693 769 -10 1 461 1 492 -2 Сталь 811 863 -6 1 674 1 644 +2 Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 477 282 749 170 -36 1 226 452 1 020 490 +20 Теплоэнергия (Гкал) 892 279 1 812 853 -51 2 705 132 2 943 312 -8

Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тыс. тонн):