"Мечел" в 2025 году планирует сократить capex почти вдвое, до 9,4 млрд рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2025 году планирует направить на капвложения 9,4 млрд рублей - почти вдвое меньше, чем в 2024 году.

"Капитальные затраты на текущий год - 9,4 млрд рублей, из которых на поддержание основной деятельности компании - 7,8 млрд рублей и небольшой объем - 1,6 млрд рублей - это инвестиционные проекты, которые мы просто заканчиваем", - рассказал журналистам генеральный директор компании Олег Коржов.

Один из таких проектов - окончание строительства воздухоразделительной установки на Челябинском металлургическом комбинате общей стоимостью около 10 млрд рублей, уточнил он.

В 2024 году capex "Мечела" составил 18 млрд рублей, снизившись на четверть к 2023 году.