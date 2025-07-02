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Глава ЦБ Финляндии обеспокоен рисками длительной низкой инфляции в еврозоне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Длительный период, в течение которого инфляция в еврозоне будет оставаться ниже целевого уровня в 2%, может негативно повлиять на инфляционные ожидания потребителей, считает член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава ЦБ Финляндии Олли Рен.

По прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне будет ниже целевых 2% в течение полутора лет на фоне ослабления экономики региона из-за импортных пошлин США.

ЭкономикаГлава Бундесбанка отметил, что ЕЦБ смог взять инфляцию в еврозоне под контрольЧитать подробнее

"Я серьезно обеспокоен тем, что инфляция длительное время останется ниже цели, - сказал Рен в интервью Bloomberg TV на полях ежегодного форума ЕЦБ в Синтре. - Мы должны убедиться, что низкая инфляция не станет устойчивой и не закрепится в инфляционных ожиданиях".

По предварительным данным, инфляция в еврозоне в июне составила ровно 2%, а в мае была еще ниже - 1,9%. Тем временем ключевая ставка ЕЦБ по депозитам составляет 2%, что в целом соответствует нейтральному курсу денежно-кредитной политики.

"Ситуация стабильна, но расслабляться рано", - сказал Рен.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 24 июля. Участники рынка уверены, что на предстоящем заседании регулятор сохранит размер основных ставок на прежнем уровне.

Финляндия ЕЦБ
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