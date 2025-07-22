Инвесторы материкового Китая купили с начала года гонконгские акции на $102 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Покупки гонконгских акций инвесторами из материкового Китая с начала года почти превысили показатель всего прошлого года в целом, передает Bloomberg.

Китайские инвесторы уже приобрели акции, торгующиеся на Гонконгской бирже, на сумму 800 млрд гонконгских долларов ($101,9 млрд). Это всего на 8 млрд долларов меньше годового рекорда, установленного в 2024 году.

Гонконгский индекс Hang Seng с начала года вырос на 24% - это один из лучших показателей среди крупнейших фондовых рынков мира. Тем временем китайский CSI 300 за тот же период повысился всего на 4,7%.

Приток средств из материкового Китая на фондовый рынок Гонконга в текущем году может превысить 1 трлн гонконгских долларов, полагают аналитики компании China International Capital Corp. Такой прогноз предусматривает замедление покупок во втором полугодии, поскольку многие китайские инвестиционные фонды уже приближаются к потолку в 50% гонконгских акций в своих портфелях.