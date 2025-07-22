Поиск

Инвесторы материкового Китая купили с начала года гонконгские акции на $102 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Покупки гонконгских акций инвесторами из материкового Китая с начала года почти превысили показатель всего прошлого года в целом, передает Bloomberg.

Китайские инвесторы уже приобрели акции, торгующиеся на Гонконгской бирже, на сумму 800 млрд гонконгских долларов ($101,9 млрд). Это всего на 8 млрд долларов меньше годового рекорда, установленного в 2024 году.

Гонконгский индекс Hang Seng с начала года вырос на 24% - это один из лучших показателей среди крупнейших фондовых рынков мира. Тем временем китайский CSI 300 за тот же период повысился всего на 4,7%.

Приток средств из материкового Китая на фондовый рынок Гонконга в текущем году может превысить 1 трлн гонконгских долларов, полагают аналитики компании China International Capital Corp. Такой прогноз предусматривает замедление покупок во втором полугодии, поскольку многие китайские инвестиционные фонды уже приближаются к потолку в 50% гонконгских акций в своих портфелях.

Hang Seng Гонконг Китай Гонконгская биржа China International Capital Corp
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики отмечают, что дисконт Urals под давлением нового "потолка" может подрасти на $2-3/барр.

Аналитики отмечают, что дисконт Urals под давлением нового "потолка" может подрасти на $2-3/барр.

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

МосБиржа 28 июля добавит еще 552 заблокированные иностранные акции на внебиржевые торги

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });