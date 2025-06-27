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Shein может подать конфиденциальную заявку на IPO в Гонконге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein планирует конфиденциально подать проспект IPO в Гонконге, что является редким отступлением от обычной практики компаний, которые открыто публикуют документы перед размещением акций, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Подача заявки может произойти уже в ближайшие несколько дней.

Конфиденциальная заявка позволяет компаниям проходить процесс проверки регулирующими органами без публичного раскрытия информации и дольше сохранять в тайне важную операционную и финансовую информацию.

Связанные с IPO документы останутся нераскрытыми до тех пор, пока компания не пройдет слушания на Гонконгской фондовой бирже, что является последним этапом в процессе одобрения регулирующими органами города. Перед этим последним шагом Shein должна получить одобрение от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC). Получила ли уже компания устное одобрение от китайского регулятора - неизвестно, отмечает Reuters.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира компании располагается в Сингапуре, и она не продает свою продукцию в Китае. Shein предлагает недорогую одежду, такую как платья за $5 и джинсы за $10, примерно в 150 странах.

Компания предпринимает уже третью попытку стать публичной за полтора года. Впервые она подала заявку на IPO в США в конце 2023 года. В апреле 2025 года план IPO Shein в Лондоне был одобрен британским Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), однако в дальнейшем он не получил одобрения со стороны китайских регуляторов. После этого ритейлер начал рассматривать возможность получения листинга в Гонконге.

Shein Гонконг Китай IPO
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