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Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщил золотодобытчик.

Годовое собрание акционеров ЮГК назначено на 30 июня (очно-заочная форма). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 6 июня.

Чистая прибыль ЮГК по МСФО в 2024 году подскочила до 8,8 млрд рублей. Это "база для дискуссий по дивидендам", говорил в апреле начальник IR-отдела ЮГК Дмитрий Яковлев. По оценкам аналитиков Альфа-банка, дивиденды могли, исходя из размера чистой прибыли, составить 0,02 рубля на акцию. В то же время аналитики допускали, что компания может вновь отказаться от выплат из-за довольно сильного падения операционных показателей и продаж в 2024 году.

ЮГК в 2024 году сократила производство золота на 17%, до 10,6 тонны, из-за приостановки на несколько месяцев добычи на Урале по решению Ростехнадзора. Продажи золота снизились на 14%, до 10,9 тонны.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании с долей около 68% является Константин Струков.

ЮГК Южуралзолото
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