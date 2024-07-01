Акционеры ЮГК утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

"Мы сохраняем фокус на снижении долговой нагрузки и использовании денежного потока для выплат по долговым обязательствам", - заявляла ранее ЮГК. При этом компания обещала вернуться к обсуждению выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании, согласно ее материалам, является Константин Струков, free float после SPO составляет чуть более 10%.